نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك في اولمبياد طوكيو 2020.. السامبا إلى النهائي الثالث تواليًا

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-8-2021، والتي أقيمت على استاد كاشيما سوكر بمدينة كاشيما.

وصل المنتخب البرازيلي إلى نهائي منافسات كرة القدم بالأولمبياد، للمرة الثالثة على التوالي، إثر فوزه على المكسيك بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي الأولمبياد في النسختين الماضيتين لندن 2012، وحصل على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المكسيك، وريو دي جانيرو 2016 وحصد الميدالية الذهبية الأولى ف تاريخه على حساب ألمانيا.

وأدار لقاء البرازيل والمكسيك اليوم، الحكم البلغاري “جورجي كاباكوف”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

وجاءت أول فرصة خطرة في اللقاء لصالح البرازيل في الدقيقة (13)، بعدما استلم الظهير الأيسر ارانا كرة داخل منطقة الجزاء وسددها باتجاه المرمى ولكن الحارس أوتشوا تصدى لها.

وتحصل منتخب البرازيل على ضربة جزاء في الدقيقة (28)، إثر احتكاك بين مدافع المكسيك ودوجلاس لويز، ولكن حكم المباراة قرر ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو -الفار-.

وظهر منتخب المكسيك هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة (41)، حينما سدد لويس رومو كرة من داخل منطقة الجزاء تألق الحارس سانتوس في التصدى لها، لتخرج إلى الركنية.

وكاد يسجل أوريل آنتونا الهدف الأول للمنتخب المكسيكي في الوقت الضائع للشوط الأول، ولكن سانتوس واصل التألق وتصدى للكرة بفدائية كبيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

القائم يحرم البرازيل من القاضية

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخبين، ولكن دون خطورة حتى الدقيقة (82)، عندما أرسل دانييل ألفيس كرة عرضية من الجهة اليمنى أرتقى لها المهاجم ريتشارليسون وضربها رأسية قوية ارتدت له من القائم ليتابعها بعرضية مرت من الجميع.

ومرت باقي دقائق الشوط الثاني والأشواط الإضافية دون هجمات خطرة على كلا المرميين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، ويحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للبرازيل في النهاية.

وسدد منتخب المكسيك 3 ركلات، أهدر إدواردو أغويري ويوهان فاسكيز الركلتين الأولى والثانية، بينما سجل كارلوس رودريغيز الثالثة.

ونجح منتخب البرازيل بالعلامة الكاملة في ركلات الترجيح، حيث سدد 4 ركلات سجلها كل من، دانييل ألفيس، جابرييل مارتينيلي، برونو غيماريس، ورينير جيسوس.

شاهد فيديو ملخص فرص مباراة البرازيل والمكسيك وركلات الترجيح في اولمبياد طوكيو 2020