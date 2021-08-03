الامارات | سر انفعال حجازي على بعثة المنتخب المصري في طوكيو.. تقرير رسمي يدين 17 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن سر انفعال حجازي على بعثة المنتخب المصري في طوكيو.. تقرير رسمي يدين 17 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدان تقرير رئيس بعثة المنتخب الاولمبي المصري المُشارك في أولمبياد طوكيو، أحمد حسام عوض، تصرفات 17 لاعباً من الفريق خلال مشاركاته في الدورة الاولمبية وخاصة داخل مقر الإقامة.

وكشفت مصادر مقربة من اتحاد الكرة لـ "الامارات اليوم" أن التقرير استثنى خمسة لاعبين كانوا الأكثر التزاما منذ وصول البعثة إلى طوكيو، وهم القائد أحمد حجازي والحارس محمد الشناوي، ومحمود حمدي "الونش"، وأكرم توفيق وكريم العراقي، فيما سرد التقرير تصرفات عده صدرت عن اللاعبين ومن بينها واقعة تحرش لاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي بفتاة عاملة نظافة غُرف الفندق اليابانية.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة بصدد توقيع غرامات مالية متفاوتة على اللاعبين بحسب المواقف والتصرفات التي صدرت عن كل لاعب على حدا.

وكان قائد الفريق أحمد حجازي قد دخل في مشادة كلامية مع عدد كبير من اللاعبين قبل ليلة واحدة من مباراة البرازيل بسبب تصرفاتهم المتكررة ما جعله يعتذر لهم داخل أرضية الملعب وعقب المباراة مباشرة في فيديو تم تناوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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