الامارات | محمد صلاح على بعد خطوة تاريخية في ليفربول... "الأعلى أجراً"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على بعد خطوة تاريخية في ليفربول... "الأعلى أجراً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن اقتراب الدولي المصري محمد صلاح، من توقيع عقد جديد مع ناديه الحالي "ليفربول"، يتيح له كتابة فصل جديد في سجلات النادي الإنجليزي العريق، وأن يصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، في تقرير لها إن إدارة النادي الإنجليزي، لن تقدم على إبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الصيفي، من أجد تجديد عقود لاعبيها الحاليين، ومن أبرزهم محمد صلاح.

وقالت الصحيفة، إن: "ليفربول يسعى إلى مكافأة محمد صلاح على ما قدمه إلى النادي على مدار مسيرته، واسهامه في الحصول على 4 ألقاب في المواسم الأربعة الأخيرة، من خلال رفع راتبه في العقد الجديد، ليصبح الأعلى أجراً".

ويذكر، يرتبط محمد صلاح مع نادي ليفربول بعقد يمتد حتى صيف 2023، براتب اسبوعي يبلع 200 ألف جنيه إسترليني، يعد الأعلى حالياً بين لاعبي ليفربول، قبل أن تؤكد صحيفة "ليفربول إيكو" أن العقد الجديد سيجعله الأغلى في تاريخ النادي.

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