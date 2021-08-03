شكرا لقرائتكم خبر عن الأهداف ليست كافية.. الأهلي يُناقش عرضا سعوديا لاستعارة والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُناقش مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية الخاص باستعارة الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق لمدة موسم مع وجود بند يمنح النادي حق شرائه نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة، وكان بواليا قد تلقى أيضاً عرضاً من أحد الأندية الكويتية، إلا أن الأخير وإدارة الأهلي لم يتوصلا لصيغة اتفاق ليتم فتح المجال أمام تلقى عروضاً أخرى أكثر جدية.

ورغم نجاح والتر بواليا في تسجيل عدد من الأهداف الحاسمة في المباريات الأخيرة، إلا أن الجهاز الفني لازال يرى أن بقاءه صعب، نظراً للحاجة للتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه، حيث تنتظر الإدارة الحمراء انتهاء الموسم الحالى من أجل تسويق اللاعب.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي في تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع بدء إدارة القلعة الحمراء مفاوضات رسمية مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي لحسم الأمور مع أنديتهم والحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين.