شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستفسر من الأهلى عن الموقف النهائى لمنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو نادي سموحة نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لمحمد عبد المنعم مدافع الفريق والذى أعير من القلعة الحمراء للموج الأرزق لمدة موسمين بداية من الموسم الحالى إلا أنه وبعد تألقه الكبير بالدورى تناثرت أخبار عن رغبة مسئولى ناديه الأصلى فى إعادته مرة أخرى فى ظل تذبذب خط الدفاع الأهلاوى فى بداية الموسم.

إلا أنه وبعد تألق المغربى بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وعودة الثنائى محمود متولى وسعد سمير تقلصت فرص عودة محمد عبد المنعم من جديد للأهلى خاصة فى ظل رغبة اللاعب على المشاركة بشكل أساسى وعدم العودة من جديد للدكة.

ومن المقرر أن يستمر منعم مع سموحة فى الموسم المقبل فى ظل اعتماد أحمد سامى المدير الفنى للفريق عليه بشكل كبير فى الخط الخلفى واللعب أكبر فترات المسابقة بجانب رجب نبيل وهو ما يجعله يتمسك بالفرصة ويرفض الرحيل والعودة للأهلى من جديد فى الوقت الحالى خاصة وأنه مازال عمره صغيرا.