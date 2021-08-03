شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. مدحت رمضان يتسبب فى تغيير مركز ضياء السيد أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بطل واقعة اليوم هو ضياء السيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والذي تم تغيير مركزه في احدى مباريات الأهلي امام الزمالك بسبب إصابة مدحت رمضان الظهير الأيمن للأهلي.

وقال ضياء السيد في تصريحات سابقة: لا أنسى إحدى مبارياتي أمام الزمالك والتي جاءت بعد أربعة أيام من نهائي أفريقيا، وأصُيب مدحت رمضان قبل مباراة الزمالك، وأضطررت للمشاركة في مركز الباك اليمين، وكان الموقف صعب عليا فليس من السهل على أى لاعب تغيير مركزه في مناسبة كبرى كمباراة الزمالك.

وتابع ضياء السيد، طلبت من مدرب الأهلي وقتها عدم اللعب في مركز الظهير الأيمن مرة أخرى أمام الزمالك ووافق المدرب خاصة بعد تأكد جاهزية مدحت رمضان لكن الأخير أُصيب بعد 6 دقائق من بداية المباراة لأشارك مكانه مرة أخرى.

وشدد ضياء السيد على انه أدى مباراة قوية ونجح خلالها في إيقاف خطورة طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، وفاز الأهلي في هذه المباراة بهدف علاء ميهوب .