شكرا لقرائتكم خبر عن اوليمبياد طوكيو .. محمد متولي يخسر من بطل المجر في المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد مصطفى متولي لاعب منتخب مصر للمصارعة من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية غدا.

كما خسر محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر، أمام منافسه الاوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم ، بملف نهائي البطولة، ليفقد فرصة التتويج بالفضية او الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.