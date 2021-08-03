شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يخسر الرهان على الذهبية أو الفضية وينافس على البرونزية بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر، أمام منافسه الاوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم ، فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، ليفقد فرصة التتويج بالفضية او الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، ويبقى أمامه فقط تحقيق ميدالية برونزية غدا.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.