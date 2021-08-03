شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع مهاجم الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى السكة الحديد ، في الحصول علي خدمات حسين حمدي، مهاجم الزمالك ومصر المقاصة الأسبق لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل فى إطار سعى الإدارة نحو الظهور بشكل جيد والمنافسة على الصعود للأضواء من جديد .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها اللاعب مع إدارة السكة الحديد، وجمعته مع أمير عزمي مجاهد، المدير الفني، وأمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمي، ومحمد جمال، مدير الكرة، ووليد أنور مدير شئون اللاعبين.

ووقع حسين حمدي علي عقود انضمامه لنادي السكة الحديد رسميًا قادمًا من صفوف الأوليمبي السكندري.

كان نادي السكة الحديد قد دخل في مفاوضات قوية مع حسين حمدي منذ أيام عقب إعلان رحيله عن الأوليمبى كللت بالنجاح فى النهاية بعدما أبدوا مسئولو السكة اهتمامهم الشديد بالتعاقد مع مهاجم الزمالك الأسبق .

ويعد حسين حمدي إضافة قوية لنادى السكة الحديد لما يملكه من مقومات فنية، وخبرات كبيرة في مركز رأس الحربة.