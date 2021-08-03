شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا واللجنة الأولمبية الدولية يطلبان نتيجة التحقيق مع عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية طلبا من اتحاد الكرة المصرى نتيجة التحقيقات مع اللاعب عبد الرحمن مجدى في واقعة فتاة فندق الإقامة في مدينة سابورو اليابانية.

أوضح مسئولو الجبلاية، أن اللجنة الأولمبية علمت بمحاضر الشرطة التي تم تحريرها ضد اللاعب أثناء مشاركته في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا، وتنتظر اللجنة الأولمبية نتيجة التحقيقات في هذا الأمر وإخطارها بالقرارات النهائية سواء ببراءة اللاعب أو إدانته.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، عن الواقعة جاء كالتالي: في اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة، وتم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة.

وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد.