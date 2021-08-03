شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اعتذر أحمد حجازى للاعبى منتخب مصر بعد وداع الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسؤولو منتخب مصر الأولمبى، أسباب اعتذار أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى، قائد المنتخب الأولمبى، لزملائه بالفريق بعد الخروج من أولمبياد طوكيو على يد البرازيل في ربع النهائي.

وكشف مسؤولو المنتخب، أن حجازي كان ينفعل على اللاعبين بصفة مستمرة نظرا لسوء معاملتهم لعمال الفندق، بجانب أنه دخل في مشادة مع عمار حمدى، لأنه كان يتناول طعاما إضافيا بجانب المفترض أن يتناوله اللاعبون.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه أمس، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا فى الصعود بالفريق لربع النهائي، وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة إحالة التقرير النهائي لشوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة.

كان المنتخب خسر من البرازيل 1 /0 وخرج من الدور ربع النهائي للأولمبياد.