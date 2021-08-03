شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يتحدث عن الجدول المضغوط فى الدورى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسام مدرب الإسماعيلى أن الدراويش استفاد للغاية من فترة توقف الدورى لاسيما فى فترة المعسكر السكندرى، قائلا فى تصريحات للموقع الرسمى "اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم فى المعسكر بجانب تنظيم مباريات ودية كان لها أثر إيجابى على الفريق للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية التى نرغب فى تنفيذها، إضافة لاستعادة مستوى أكثر من لاعب يمثلون العناصر الأساسية للفريق وعلى رأسهم باهر المحمدى وأحمد مصطفى ومحمد الشامى وحسين السيد وعبد الله جمعة".

وبسؤاله عن الثلاث مباريات المقبلة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك أجاب مدرب الإسماعيلى "هى مباريات قوية للغاية، لكننا كجهاز فنى بقيادة إيهاب جلال نلعب بغرض الانتصار بغض النظر عن المنافس، الإسماعيلى فريق كبير وجماهيره عريضة وبدأ فى استعادة جانب كبير من مستواه بجانب تخفيف الضغط على اللاعبين فى أعقاب تحسن النتائج على الصعيد المحلى".

وأشار عضو جهاز الدراويش "لا نركز فى لقائى الأهلى والزمالك على الإطلاق، نلعب كل مباراة على حدة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا بمواجهة بيراميدز لإسعاد جماهيرنا".

وأتم حديثه قائلا "لم نحدد على الإطلاق موقف الراحلين عن الفريق أوالصفقات الجديدة والذى سيكون بنهاية هذا الموسم لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين ، وفى ظل وضع جدول دورى مضغوط للغاية، حيث سنلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة تقريبا وهذا يمثل ضغط كبير على اللاعبين لذلك الجهاز الفنى حرص وضع برنامج تدريبى شامل يضمن التعامل مع هذا الملف بالشكل الأمثل".