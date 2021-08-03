شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المفاوضات المالية بين الأهلى وجالطة سراى لحسم صفقة ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى الموقف النهائى من نظرائهم فى جالطة سراى التركى بشأن إتمام التعاقد مع أليو ديانج لاعب المارد الأحمر خلال الصيف الجارى.

وعرض جالطة سراى شراء ديانج مقابل 5 ملايين و300 ألف دولار لكن الأهلى رفض، وطلب زيادة العرض إلى 8 ملايين دولار أو 7 ملايين بجانب نسبة 20% من إعادة البيع بعد ذلك.

وينتظر الأهلى موقف جالطة سراى - الذى يضم الدولى المصرى مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك - من طلبهم بشأن إتمام الصفقة خلال الأيام الجارية.

من ناحية أخرى ابتعد المغربى سفيان رحيمى، جناح الرجاء المغربى، عن اهتمامات لجنة التخطيط والجهاز الفنى بالأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل رغبة موسيمانى فى ضم لاعبين آخرين أحدهما الجنوب أفريقى نجكوبو جناح كايزر تشيفز أو الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني.

وخرج سفيان رحيمى من حسابات الأهلى فى الصيف لأكثر من سبب أبرزها أن موسيمانى لا يضعه على رأس المرشحين لتدعيم مركز الجناح فى الأهلى، فى ظل اقتناعه بأكثر من لاعب من أصحاب البشرة السمراء سواء نجكوبو أو ميكيسونى وينضم لهما الجنوب أفريقى بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزى.

كما تأتى مغالاة إدارة الرجاء في طلباتها المالية للموافقة على بيع رحيمي من ضمن الأسباب التي دفعت إدارة الأهلي لتجميد صفقة جناح بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتوجيه أنظارها صوب جنوب إفريقيا وتنزانيا بحثا عن الصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر في الصيف المقبل.