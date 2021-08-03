شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المفاوضات المالية بين الأهلى وجالطة سراى لحسم صفقة ديانج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى الموقف النهائى من نظرائهم فى جالطة سراى التركى بشأن إتمام التعاقد مع أليو ديانج لاعب المارد الأحمر خلال الصيف الجارى.
وعرض جالطة سراى شراء ديانج مقابل 5 ملايين و300 ألف دولار لكن الأهلى رفض، وطلب زيادة العرض إلى 8 ملايين دولار أو 7 ملايين بجانب نسبة 20% من إعادة البيع بعد ذلك.
وينتظر الأهلى موقف جالطة سراى - الذى يضم الدولى المصرى مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك - من طلبهم بشأن إتمام الصفقة خلال الأيام الجارية.
من ناحية أخرى ابتعد المغربى سفيان رحيمى، جناح الرجاء المغربى، عن اهتمامات لجنة التخطيط والجهاز الفنى بالأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل رغبة موسيمانى فى ضم لاعبين آخرين أحدهما الجنوب أفريقى نجكوبو جناح كايزر تشيفز أو الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني.
كما تأتى مغالاة إدارة الرجاء في طلباتها المالية للموافقة على بيع رحيمي من ضمن الأسباب التي دفعت إدارة الأهلي لتجميد صفقة جناح بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتوجيه أنظارها صوب جنوب إفريقيا وتنزانيا بحثا عن الصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر في الصيف المقبل.
وخاض سفيان رحيمى صاحب الـ24 عاما، 26 مباراة مع الرجاء فى الموسم الحالى بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8، وتضع لجنة التخطيط بالأهلى شرطا أن يكون اللاعب المرشح لتدعيم صفوف الأهلى صاحب شخصية مختلفة، ويمكنه اللعب تحت ضغوط عالية، ويكون له دور مؤثر فى المباريات الكبيرة، بدلا من أن يتراجع مستواه فى مثل هذه المباريات، ويتمهل مسئولو الأهلى فى اختيار اللاعب الأجنبى خلال الفترة القادمة، وعدم الاكتفاء بتألق اللاعب لفترة أو فى بعض المباريات واختفائه فى مباريات أخرى، لعدم تكرار ما حدث مع بعض اللاعبين.