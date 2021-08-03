شاهد.. خسارة درامية لكيشو وحرمان مصر من ميدالية أولمبية مضمونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فشل محمد إبراهيم "كيشو" في التأهل إلى نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 7-6.

وظل كيشو متقدما في النتيجة حتى آخر 30 ثانية من زمن الجولة الثانية، قبل أن يصل المصارع الأوكراني بارفيز ناسيبوف للتعادل بنتيجة 6-6، ليحسم الأخير نقطة التحدى التحدي لصالحة ويفوز بنتيجة 7-6.

وكان كيشو قد تأهل إلى نصف النهائي، ليواجه منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف ويخسر أمامه، ويتبقى له فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية.

وفرط كيشو في ضمان ميدالية فضية على أقل تقدير بعد خسارته في نصف النهائي، لكنه لا يزال يملك فرصة للفوز بالميدالية البرونزية بعد ساعات حين يلعب على المركز الثالث في وزن 67 كجم.