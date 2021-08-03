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كرة اليد.. الدنمارك تعبر لنصق نهائي أولمبياد طوكيو على حساب النرويج

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
حجز المنتخب الدنماركي بطاقة عبوره إلى الدور قبل النهائي من منافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد فوزه على نظيره النرويجي 31 / 25 ضمن منافسات دور الثمانية.

وأنهى المنتخب الدنماركي، الذي كان قد حقق لقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر في كانون ثان / يناير الماضي، الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13/ 12، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الثاني ويفوز بنتيجة 18 / 13 ليحسم للقاء لصالحه.

وسيواجه المنتخب الدنماركي نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، حيث تأهل الأخير للدور ذاته بعد فوزه على السويد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بنتيجة 34 / 33.

وتفوق المنتخب السويدي خلال الشوط الأول بنتيجة 20 / 18 لكن المنتخب الإسباني قلب الموازين لصالحه عبر الشوط الثاني الذي تفوق خلاله 16 / 13 لينتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

من جانبه صعد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي، بعدما تغلب على نظيره البحريني 42 / 28 .

وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه في الشوط الأول 21 / 14 ثم تفوق في الشوط الثاني بالنتيجة نفسها، لينهي مشوار المنتخب البحريني في الأولمبياد.

وسيواجه المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة مصر وألمانيا والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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