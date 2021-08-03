متولي يخسر فرصة التأهل إلى نهائي المصارعة.. و"ينافس على البرونزية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

خسر محمد متولي فرصة التأهل إلى نهائي المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري.

وكان متولي قد فاز على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش في ثمن نهائي منافسات وزن 87 كجم مصارعة رومانية لعدم التكافؤ بنتيجة 9-1.

ثم تأهل إلى ربع النهائي أمام الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا ويفوز عليه بنتيجة 4-0.

وفي نصف النهائي، واجه متولي منافسه المجري فيكتور لورينكر، وخسر أمامه بنتيجة 9-2، ولديه فرصة للمنافسة على الميدالية البرونزية.