كيشو يخسر فرصة التأهل لنهائي المصارعة بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم ينجح محمد إبراهيم "كيشو" في حسم تأهله إلى نهائي المصارعة الرومانية بعد الخسارة أمام منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 7-6

وكان "كيشو" قد فاز على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

وفي ربع النهائي واجه الأرميني أسلانيان كارين، وتمكن كيشو من تحقيق انتصار جديد مستفيدا من وجود إنذار لمنافسه بعد نهاية المباراة بالتعادل (7-7).

وتأهل المصارع المصري إلى نصف النهائي، ليواجه منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف ويخسر أمامه، ويتبقى له فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية.