فرج عامر: مفاجأة قد تحدث بشأن انتقال حسام حسن.. "المفاوضات ستنقلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن هناك مفاجأة قد تحدث بشأن انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري إلى أحد الأندية المصرية الكبيرة.

وارتبط حسن بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة راديو "9090"، قال عامر: "عدد من الأندية الكبيرة داخل مصر ترغب في ضم حسام حسن، ونادي آخر من خارج مصر".

وأضاف: "كل الأندية داخل مصر في نوع من الصراع بشأن اللاعب (كل واحد يقولي ماتبعش حسام حسن للنادي الفلاني وإلا هاتبقى كارثة.. هذا ما يحدث)".

وتابع: "كل الأندية ترى أنه من الضروري أن تمتلك لاعب بحجم حسام حسن".

وواصل: "الأمر لم يُحسم بشكل نهائي داخل مصر، دخلنا مع الزمالك في مفاوضات أكثر من مرة وتوصلنا لاتفاقات ثم ينتهي الحوار بـ(هانكلمك)".

وأكمل: "قد تحدث مفاجأة خلال يومين أو ثلاثة بشأن مستقبل حسام حسن، ، قد يحدث انتقال يقلب الموازين خلال الساعات المقبلة".

وأردف: "لم أتأخر عن الزمالك أبدا، ولا أفرق بين الزمالك والأهلي، لكني أشعر أن الأمور ستتغير خلال الساعات المقبلة، قد تنقلب مائدة المفاوضات بطريقة دراماتيكية لا تخطر لأحد على بال

وبسؤاله عما إذا كان الأهلي دخل في مفاوضات لضم اللاعب، أجاب رئيس سموحة: "الأندية الكبرى تتحدث عن نفسها، وما استطيع قوله أن كل الأندية الكبرى في مصر مهتمة اهتمام كبير باللاعب".

وعن موقف سموحة من مصطفى فتحي وناصر ماهر، قال: "أتمنى استمرارهما مع الفريق، مصطفى لاعب متميز خلقا وفنيا وأتمنى بقاؤه مع سموحة سواء في صفقة حسام أو لا، ونفس الأمر بالنسبة لناصر ماهر لكن القرار في النهاية للاعب ولناديه".