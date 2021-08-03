مشاهدة مباراة مصر والمانيا لـ كرة اليد في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مصر والمانيا ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-8-2021، بربع نهائي منافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.

يلتقي وصيف المجموعة الثانية منتخب مصر مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى المنتخب الألماني في ربع نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد مواجهة مصر والمانيا اليوم، هي الثامنة في تاريخ مواجهات المنتخبين في الأولمبياد، حيث ألتقيا 7 مرات في 6 دورات أولمبية، ونجح أولاد النيل في تحقيق الفوز مرتين، بينما انتصر المانشافت في 5 مناسبات.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد تأهله إلى ربع النهائي، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع متصدرة المجموعة الدنمارك وصاحبة المركز الثالث السويد، اللذان يمتلكان نفس عدد النقاط.

في المقابل، صعد منتخب المانيا لكرة اليد إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما جمع 6 نقاط من 3 انتصارات، بينما خسر مرتين أمام متصدرة المجموعة فرنسا، والوصيفة إسبانيا.

وتنطلق بداية مباراة مصر والمانيا في ربع نهائي دورة الالعاب الأولمبية 2020، في تمام الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:45 ظهرًا بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة مصر والمانيا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، المشفرة، والمتواجدة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11623، باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.