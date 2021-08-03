شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مشوار فراعنة اليد فى الأولمبياد قبل مواجهة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة والعاشقة لكرة اليد بصفة خاصة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام نظيره الألمانى المحدد لها الثانية إلا ربع ظهر اليوم الثلاثاء فى إطار ربع نهائى أولمبياد طوكيو المقامة فى اليابان، والتى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق أداء مبهر فى الدور الأول بتحقيق الفوز فى 4 مواجهات، وتلقى خسارة واحدة ليتأهل إلى ربع النهائى كثان المجموعة الثانية.

ويرصد الخليج 365 مشوار منتخب اليد فى دور المجموعات كالتالى:

الفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 31

الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27

الفوز على اليابان 33 / 29

الفوز على السويد "وصيف العالم" 27 / 22

الفوز على البحرين 30 / 20

فيما شهد دور المجموعات تألق جميع نجوم المنتخب دون استثناء، لكن تفوق أحمد هاشم دودو ومحمد ممدوح هاشم والحارسان كريم هنداوى وعصام الطيار لفت الأنظار بقوة خاصة أنهم نجحوا فى إظهار جانب كبير من المواهب والخبرات العالمية والاحترافية فى المحفل الأولمبى.

كما أن أحمد هشام دودو ويحيى خالد أصبحا هدافى المنتخب فى الدور الأول برصيد 22 هدفا لكل منهما، يليهما أحمد الأحمر برصيد 21 هدفا وبعده محمد سند برصيد 20 هدفا.