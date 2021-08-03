شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخضع لمسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة وادى دجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري فريق الأهلى مسحة طبية، اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء الاثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب ‏مباراة أسوان الأخيرة في الدوري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة دجلة بعد غيابه عن مواجهة أسوان بسبب الحصول على الإنذار الثالث، فيما سيغيب أيمن أشرف عن لقاء دجلة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 جولة، نجح خلالها في ‏تحقيق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - ‏سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - ‏المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان.‏

ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة.