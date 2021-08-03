شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد أمام ألمانيا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد اليوم الثلاثاء مباراة مهمة فى دور ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان وتستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى أمام ألمانيا.





منتخب اليد يلتقى ألمانيا فى الثانية إلا ربع ظهرا

يلتقى منتخب اليد نظيره ألمانيا فى الثانية إلا الربع ظهرا بعد تعديل موعد اللقاء، ليقام فى هذا التوقيت بدلا من العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية.





منتخب اليد يحقق يفوز فى 4 مواجهات ويخسر فى واحدة بدور المجموعات

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.