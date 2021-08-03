شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحسم مصير سداسى المنتخب الأولمبى اليوم من المشاركة أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للأهلي اليوم مصير السداسي الدولي العائد من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، من المشاركة في مباراة وادي دجلة غدا والمؤجلة من منافسات الدوري، لاسيما أن هناك أكثر من لاعب يعاني من حالة من الإهاق بسبب المشاركة في كل مباريات الفراعنة وكذلك لظروف رحلة السفر الشاقة من اليابان.

ويحسم موسيماني ومعاونيه موقف السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر، وإن كان الأقرب هو منح البعض منهم راحة إضافية، ومن المتوقع أن يتواجد في القائمة محمد الشناوي وبيكهام وناصر ماهر في ظل الحاجة لوجود الشناوي ولعدم مشاركة الثنائي الأخير بصفة أساسية مع المنتخب الأولمبي.