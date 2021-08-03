شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو.. مهاب إسحاق ينهى سباق 3م غطس فى المركز الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مهاب إسحاق لاعب الغطس قفزاته فى نهائى أولمبياد طوكيو 2020، وحقق مهاب 85.50 فى الجولة السادسة والأخيرة ليرفع إجمالى نقاطه إلى 393.15، واحتل البطل المصرى المركز الـ11 ليودع المنافسات بعد أداء مشرف.

حقق مهاب 50.75 في الجولة الخامسة، و69.30 في الجولة الرابعة، و76.50 في الجولة الثالثة، و39.10 نقطة في الجولة الثانية، واحتل المركز الثامن من أصل 12 متنافسا في الجولة الأولى.

وجاءت نتائج قفزات مهاب كالتالى: قفزة أولى 72.85 جعلته في المركز الثامن، وقفزة ثانية 85.00 في المركز الخامس، ومحاولة ثالثة 69.30 في المركز الرابع، ومحاولة رابعة 56.00 في المركز السادس، ومحاولة خامسة 64.50 في المركز الثامن، وأخيرا الجولة السادسة التي منحت مهاب بطاقة التأهل بعد احتلاله المركز الحادى عشر، ويتأهل 12 لاعبا للنهائي.

وكان البطل المصري مهاب إسحاق تأهل إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

وحقق مهاب مهيمن 77.5 نقطة وصعد للمركز الرابع بعد الغطسة الأولى من أصل 6، كما أنهى الغطسة الثانية في المركز الخامس بإجمالي نقاط 143.8، وجاءت الغطسة الثالثة بوصله للمركز السادس بـ إجمالي 223 نقطة.

وأنهى مهاب الغطسة الرابعة في المركز العاشر بإجمالي 277.25 نقطة، بالإضافة إلى الغطسة الخامسة وقبل الأخيرة في المركز الثاني عشر بإجمالي 346.25 نقطة.