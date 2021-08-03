شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. موعد مباراة مصر وألمانيا فى ربع نهائى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد ظهر اليوم الثلاثاء مباراة مهمة فى دور ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان وتستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى أمام ألمانيا.





موعد مباراة مصر والمانيا كرة اليد

يلتقى منتخب اليد نظيره الألمانى فى تمام الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة بعد تعديل موعد اللقاء ليقام فى هذا الموعد الجديد ة .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.