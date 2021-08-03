شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى: الزمالك الأقرب للدورى والهجوم على رمضان صبحى غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باسم مرسى نجم مصر المقاصة فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدورى والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا"، وكشف عن تلقيه عدة عروض من أندية الدورى الممتاز قبل انتقاله للفريق الفيومى فى بداية الموسم الجارى.

وأضاف: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".

كما أكد باسم مرسى أن المنتخب الأولمبي قدم مباريات مميزة فى أولمبياد طوكيو بسبب صعوبة وقوة المنتخبات الأوروبية، وقال باسم "الطريقة الدفاعية التى لعب بها شوقى غريب كانت مناسبة للمنتخب الأولمبى وذلك يرجع لطريق لعب إسبانيا والبرازيل وقوتهم".

وأضاف: "رمضان صبحي تعرض لهجوم شديد من جانب الجماهير لكنه يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق ويلعب بمستوى مميز ويحقق أرقام جيدة للغاية خلال مسيرته حتى الآن والهجوم عليه مقصود".