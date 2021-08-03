شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح: فرصة مصر فى الفوز على ألمانيا تتجاوز 60% والدفاع عنصر حسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عمرو صلاح لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد أن الفراعنة لديهم فرصة كبيرة فى الفوز على منتخب ألمانيا فى الدور ربع النهائى بأولمبياد طوكيو 2020، وقال عمرو صلاح فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": هناك تركيز كبير من اللاعبين بشكل أعلى من بطولة العالم، وهذا ظهر بشكل كبير فى كل التفاصيل، ومباراة ألمانيا مهمة جداً وقوية، لا أتوقع فوز أى منتخب بفارق كبير، لكن حراسة المرمى ستلعب دور مهم، خاصة أن ألمانيا لديها حارسين مميزين، وكذلك مصر وأعتقد أن الدفاع سيلعب دور أساسى فى حسم اللقاء.

وأضاف: المختلف لدينا فى هذه البطولة هو الحماس والتواجد النفسى لدى اللاعبين، والثبات الانفعالى من العوامل المهمة جداً في لقاء ألمانيا، يجب أن يكون اللاعبين لديهم ثبات في الملعب وتحمل الضغوط للفوز باللقاء.

وىاصل: أعتقد أن باروندو سيلعب بنفس طريقته، ولكن سيؤكد الأدوار الدفاعية خاصة إبراهيم المصري، ويجب التركيز على لاعب الدائرة في منتخب ألمانيا، إذا أغلقنا الدفاع على مهاجم وظهير أيسر ألمانيا فباقي المنتخب الألماني مستواهم عادي، والاحتراف سهل علينا كثير جداً مواجهة المستويات العالية.

واختتم: لدينا فرصة قوية جداً للتأهل تزيد عن 60%، وهذا من متابعتي لأداء المنتخب في الفترة الأخيرة، أصبح لدينا الكثير من النجوم المميزين وليس لاعب واحد فقط، وأعتقد أننا سنلعب بنفس خطة مباراة السويد.