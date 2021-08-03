شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. تاريخ مواجهات مصر وألمانيا فى كرة اليد بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا إلى تحقيق إنجاز الوصول للمربع الذهبى بالفوز على الماكينات الألمانية فى دور ربع النهائى بالمباراة التى ستجمعها فى الثانية إلا ربع ظهرا بأولمبياد طوكيو 2020.

ونرصد تاريخ مواجهات مصر وألمانيا فى الأولمبياد بالتقرير التالى :

التقت مصر مع ألمانيا فى الأولمبياد 7 مرات فى 6 دورات أوليمبية، بدأت من برشلونة 1992 وحتى ريو 2016 .

نجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز فى مباراتين مقابل 5 مرات لصالح ألمانيا.

منتخب مصر نجح فى التسجيل خلال الـ 7 لقاءات 142 هدفا مقابل 173 هدفا للمنتخب الألماني.

أحمد العطار أكثر اللاعبين تهديفا فى مرمى ألمانيا برصيد 11 هدفا يليه محمد سند وحسين زكى برصيد 7 أهداف.

كما التقت مصر مع ألمانيا فى 6 مرات فى دورى المجموعات و مرة واحدة لتحديد المراكز .

أوليمبياد برشلونة 1992

التقت مصر أمام ألمانيا فى 2 أغسطس 1992 ضمن دورى المجموعات وانتهى اللقاء بفوز منتخب ألمانيا بنتيجه 16/24، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ألمانيا بنتيجه 5/13 وكان أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من منتخب مصر اللاعب أحمد العطار برصيد 6 أهداف.

أوليمبياد اتلانتا 1996

التقت مصر مع ألمانيا فى 25 يوليو 1996 ضمن دورى المجموعات المجموعة الثانية وانتهى اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 22/24 حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 9/11 لصالح منتخب مصر و كان أكثر اللاعبين تسجيلأ من منتخب مصر اللاعب أحمد العطار برصيد 5 أهداف وحصلت مصر على المركز السادس .

أولمبياد سيدنى 2000

التقت مصر أمام ألمانيا فى 24 سبتمبر 2000 ضمن دورى المجموعات المجموعة الأولى وانتهى اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 21/22 حيث انتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجة 8/11 وكان أكثر اللاعبين تسجيلأ للأهداف من منتخب مصر اللاعب جوهر نبيل برصيد 5 أهداف ثم التقت مصر مرة أخرى أمام ألمانيا فى تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن و إنتهى اللقاء بفوز ألمانيا بنتيجة 18/24 ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجه 9/10 وكان أكثر اللاعبين تسجيلأ من منتخب مصر اللاعب صابر حسين برصيد 6 أهداف.

اوليمبياد اتلانتا 2004

التقت مصر أمام ألمانيا فى 16 أغسطس 2004 ضمن دورى المجموعات المجموعة الثانية و انتهى اللقاء بفوز ألمانيا بنتيجه 14/26 حيث إنتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجه 5/14 وكان أكثر اللاعبين تسجيلأ للأهداف من منتخب مصر اللاعب حسن يسرى برصيد 4 أهداف.

أوليمبياد بكين 2008

تقابلت مصر مع ألمانيا فى 14 أغسطس 2008 ضمن دورى المجموعات المجموعة الثانية و انتهى اللقاء بفوز ألمانيا بنتيجه 23/25 حيث إنتهى الشوط الأول بالتعادل 15/15 وكان أكثر اللاعبين تسجيلأ للأهداف من منتخب مصر الكونكورد حسين زكى برصيد 7 أهداف.

أوليمبياد ريو 2016

التقت مصر مع ألمانيا فى 15 أغسطس 2016 ضمن دورى المجموعات المجموعة الثانية و إنتهى اللقاء بفوز ألمانيا بنتيجة 25/31 حيث إنتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا 12/15 وكان أكثر اللاعبين تسجيلأ من منتخب مصر اللاعب محمد سند برصيد 7 أهداف.