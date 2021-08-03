شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سعيد: فراعنة اليد قادرون على تخطى ألمانيا والأحمر يسعى لإنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم سعيد، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أن المنتخب الوطني يستطيع الفوز على ألمانيا فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وقال سعيد فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة "لاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد على أعلى مستوى إلى جانب جهاز فنى مميز للغاية بقيادة باروندو الذى نجح فى إعداد منتخب قوى خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "منتخب مصر يستطيع الفوز على أى منتخب من المنتخبات الكبار بسبب قوة اللاعبين وتميزهم وهناك تخطيط بداية من الشباب إلى المنتخب الأول".