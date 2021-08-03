شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سعيد: فراعنة اليد قادرون على تخطى ألمانيا والأحمر يسعى لإنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد كريم سعيد، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أن المنتخب الوطني يستطيع الفوز على ألمانيا فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وقال سعيد فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة "لاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد على أعلى مستوى إلى جانب جهاز فنى مميز للغاية بقيادة باروندو الذى نجح فى إعداد منتخب قوى خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف: "منتخب مصر يستطيع الفوز على أى منتخب من المنتخبات الكبار بسبب قوة اللاعبين وتميزهم وهناك تخطيط بداية من الشباب إلى المنتخب الأول".
وأكد كريم سعيد أن المنتخب الوطني يمتلك حراس مرمي مميزين للغاية نجحوا فى فرض سيطرة الفراعنة خلال السنوات الأخيرة، وقال سعيد: "اولمبياد طوكيو ستكون البطولة الأخيرة للنجم الكبير أحمد الأحمر ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخى وباروندو حصل على لقب دورة أبطال أوروبا من قبل".
وأضاف: "المنتخب يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولم يحدث من قبل أن يكون هناك هذا الكم من اللاعبين المحترفين فى المنتخب الوطنى إلى جانب اللعب الحديث للفراعنة مع المدرب الإسبانى".