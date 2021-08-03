شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى: كنت أتمنى اللعب مع فرجانى ساسى.. والزمالك لن يتأثر برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم مرسى نجم مصر المقاصة أن فرجاني ساسى لاعب كبير ويملك إمكانيات مميزة، لكن الزمالك لن يتأثر برحيله، وقال باسم فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" والمذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أتمنى اللعب مع فرجانى ساسى، يتميز بطريقة لعب رائعة وتحب أن تشاهده، والأندية الكبيرة لا تتأثر برحيل اللاعبين مهما كان الاسم".

وأضاف: "فرجاني ساسي كان مؤثرا مع الزمالك وطريقة رحيله لن تسحب من رصيده لدى الجماهير بسبب انتهاء عقده، لكنه لم يهرب وأخلص وقدم مجهودا كبيرا مع النادى خلال فترة تواجده مع الأبيض".

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الأبيض، بجوار طارق حامد لقيادة خط الوسط فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 7 من شهر أغسطس الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى استقرار كارتيرون على الدفع بزيزو بعدما قام بتجهيز اللاعب من خلال المباريات الودية التى خاضها خلال معسكره الحالى بمدينة برج العرب، حيث سيكون زيزو بمثابة تعويض لغياب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذى يغيب عن اللقاء المقبل للإيقاف والذى شارك بشكل أساسى فى هذا المركز بجوار طارق حامد منذ رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، المنضم حديثا للدحيل القطرى.

فيما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك إلى قائمة الفريق فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، ليكون بديلا لمحمد عبد الشافى، على أن يحسم كارتيرون قراره النهائى فى هذا الأمر، خاصة أن عبد الله جمعة الظهير البديل بالفريق يغيب عن الأبيض فى معسكره الحالى ببرج العرب بداعى الإصابة، حيث ينتظر عودة لاعبى المنتخب الأولمبى إلى الفريق لتحديد الموقف النهائى لفتوح، وفقًا لحالته البدنية بعد المشاركة بشكل أساسى فى جميع مباريات المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.