شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعاد سفيان رحيمي عن تدعيم صفوف الأهلي فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد المغربي سفيان رحيمي، جناح الرجاء المغربي، عن اهتمامات لجنة التخطيط والجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة موسيماني في ضم لاعبين آخرين أحدهما الجنوب إفريقي نجكوبو جناح كايزر تشيفز أو الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني.

وخرج سفيان رحيمي من حسابات الأهلي في الصيف لأكثر من سبب أبرزها أن موسيماني لا يضعه على رأس المرشحين لتدعيم مركز الجناح في الأهلي، في ظل اقتناعه بأكثر من لاعب من أصحاب البشرة السمراء سواء نجكوبو أو ميكيسوني وينضم لهما الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي.

كما تأتي مغالاة إدارة الرجاء في طلباتها المالية للموافقة على بيع رحيمي من ضمن الأسباب التي دفعت إدارة الأهلي لتجميد صفقة جناح بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتوجيه أنظارها صوب جنوب إفريقيا وتنزانيا بحثا عن الصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر في الصيف المقبل.