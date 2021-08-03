شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعاد سفيان رحيمي عن تدعيم صفوف الأهلي فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ابتعد المغربي سفيان رحيمي، جناح الرجاء المغربي، عن اهتمامات لجنة التخطيط والجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة موسيماني في ضم لاعبين آخرين أحدهما الجنوب إفريقي نجكوبو جناح كايزر تشيفز أو الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني.
كما تأتي مغالاة إدارة الرجاء في طلباتها المالية للموافقة على بيع رحيمي من ضمن الأسباب التي دفعت إدارة الأهلي لتجميد صفقة جناح بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتوجيه أنظارها صوب جنوب إفريقيا وتنزانيا بحثا عن الصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر في الصيف المقبل.
وخاض سفيان رحيمي صاحب الـ24 عاما، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8، وتضع لجنة التخطيط بالأهلى شرطا أن يكون اللاعب المرشح لتدعيم صفوف الأهلى صاحب شخصية مختلفة ويمكنه اللعب تحت ضغوط عالية، ويكون له دور مؤثر فى المباريات الكبيرة، بدلا من أن يتراجع مستواه فى مثل هذه المباريات، ويتمهل مسئولو الأهلى فى اختيار اللاعب الأجنبى خلال الفترة القادمة، وعدم الاكتفاء بتألق اللاعب لفترة أو فى بعض المباريات واختفائه فى مباريات أخرى، لعدم تكرار ما حدث مع بعض اللاعبين.