شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: المنافسة على الدورى ستكون حتى آخر مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر سيجد صعوبة فى مباراة وادى دجلة بسبب رغبة الأخير فى تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك لموقفه فى بطولة الدورى هذا الموسم.

وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أهداف النادى الأهلى أكبر من دجلة وهى الحصول على بطولة الدورى والفوز يجعله متساوى مع نادى الزمالك بينما دجلة هدفه هو الهروب من منطقة الهبوط".

وأضاف: "المنافسة على الدورى ستكون حتى المباراة الأخيرة والفريق الذى سيتحمل الضغوطات هو من سيفوز باللقب هذا الموسم".