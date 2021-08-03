شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: المنافسة على الدورى ستكون حتى آخر مباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر سيجد صعوبة فى مباراة وادى دجلة بسبب رغبة الأخير فى تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك لموقفه فى بطولة الدورى هذا الموسم.
وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أهداف النادى الأهلى أكبر من دجلة وهى الحصول على بطولة الدورى والفوز يجعله متساوى مع نادى الزمالك بينما دجلة هدفه هو الهروب من منطقة الهبوط".
وأضاف: "المنافسة على الدورى ستكون حتى المباراة الأخيرة والفريق الذى سيتحمل الضغوطات هو من سيفوز باللقب هذا الموسم".
كما وجه سمير كمونة نصيحة للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر بضرورة الاحتفاظ بلاعبى المنتخب الأولمبى على دكة البدلاء أمام وادى دجلة.
وقال كمونة "الأهلى سيفكر فى النتيجة أمام وادى دجلة قبل الأداء لأهمية الحصول على نقاط كل مباراة من أجل الفوز ببطولة الدورى".
وأضاف: "يجب على موسيمانى عدم مشاركة لاعبى المنتخب الأولمبى لتعرضهم للإجهاد بعد مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو إلى جانب رحلة السفر الشاقة وأمامه أمرين استبعادهم أو الاحتفاظ بهم على دكة البدلاء".