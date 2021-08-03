شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وشيكابالا جاهزان لتدعيم الزمالك فى مواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك جاهزًا للمشاركة مع فريقه في مواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من من الإجهاد العضلي الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، كما أنهى الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلي ليسمح له الجهاز الطبي للفريق بالمشاركة في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

في الوقت ذاته أصبح محمود عبد الرزاق شيكابالا جاهزًا للمشاركة في مواجهة غزل المحلة بعدما تعافى اللاعب من إصابته وظهر بمستوى مميز في معكسر برج العرب، ومن المتوقع أن يبدأ شيكابالا المباراة أمام المحلة لتعويض غياب يوسف أوباما الذى تعرض للإيقاف ولن يتمكن من المشاركة في المباراة.

على صعيد أخر رسم كارتيرون خطة تدعيم هجوم فريق الزمالك، ووضع حسام حسن مهاجم سموحة المعار إلى أهلي طرابلس الليبي فى الترتيب رقم واحد ضمن المهاجمين المحليين المطلوبين لتدعيم الفريق الأبيض، كما وضع عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش فى الترتيب الثانى، شرط أن ينضم اللاعب إلى قلعة ميت عقبة "مجانًا"، بعدما أكد "الغزال" أن عقده مع المارد الأحمر قد انتهى ومن حقه التوقيع لأى فريق آخر.

كما طلب الخواجة الفرنسى تكثيف البحث عن مهاجم أجنبى سوبر إلا أنه رفض التعاقد مع مهاجمين من أمريكا الجنوبية أو شمال أفريقيا، مؤكداً للجنة الكرة أنه يفضل المهاجم الأفريقي أكثر من مهاجمي شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويرى مدرب الزمالك أن اللاعبين المفيدين من أمريكا الجنوبية ينطلقون فى الاحتراف الأوروبي ومن بعده فى آسيا، أما لاعبي أمريكا الجنوبية الذين ينضمون لأندية فى أفريقيا يكونوا أقل من مستوى لاعبي الأهلي والزمالك المتواجدين حاليا فى الفريق سواء الأجانب أو المصريين.

فى الوقت ذاته رصدت إدارة الزمالك مليون يورو كحد أقصى لسعر المهاجم الأجنبى الذى سيتم التعاقد معه، خاصة بعدما تم تفعيل بند شراء التونسى سيف الدين الجزيرى من نادى المقاولون العرب.