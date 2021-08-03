شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جارسيا يبحث عن مجد عالمى لكرة اليد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب كرة اليد، إلى كتابة مجد جديد للفراعنة فى أولمبياد طوكيو من خلال تحقيق الفوز على ألمانيا فى المواجهة التى ستجمهما فى الثانية إلا ربع ظهر اليوم الثلاثاء بدور ربع نهائى الدورة الأولمبية .

ونجح فكرالمدير الفنى الإسبانى فى تطوير كرة اليد المصرية و أداء الفراعنة بصورة كبيرة ظهرت بقوة على الصعيد الأفريقى و العالمى بتخطى المنتخبات الكبار .

ويمتلك جارسيا رصيدا كبيرا لدى الجماهير المصرية، خاصة أنه حقق العديد من النجاحات مع الفراعنة، منها على الصعيد الأفريقى بحصد لقب أمم أفريقيا الأخيرة على حساب تونس فى عقر داره ليتأهل مباشرة إلى الأولمبياد.

كما نجح جارسيا فى نقل منتخب مصر إلى مجابهة الكبار بقوة والمنافسة فى المحافل الدولية الكبرى وآخرها فى بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت على أرض مصر، حيث كان منتخب مصر ندا قويا للمنتخبات الكبار، خاصة أمام حامل اللقب المنتخب الدنماركى الذى فلت بأعجوبة من المنتخب المصرى فى ربع النهائى.

ويبدوأن باروندو المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد صاحب الـ41 عامًا يسعى لتحقيق إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية، خاصة فى ظل التوليفة التى قام بإجرائها فى فترة الإعداد للأولمبياد التى بدأت بالمركز الأوليمبى بالمعادى مرورا بمعسكرات أوروبا بدمج عناصر الخبرة مع اللاعبين الصاعدين أصحاب إنجاز حصد كأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب.

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ جارسيا فى الصور التالية :



جارسيا و عائلته