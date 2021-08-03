شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. بكاء رمضان درويش بطل الجودو عند مغادرة القرية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رمضان درويش لاعب منتخب الجودو عن حزنه للخروج من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو والتى ودع منافساتها من دور الـ 16.

وقال رمضان درويش إنه بكى عند الخروج من القرية الأولمبية حيث نشر درويش عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا :"السلام عليكم …اليوم تركت القرية الأولمبية ….وأنا أبكي علي ضياع حلمي يعلم الله أني كنت لا أريد المال ولا الشهرة ولا أى شيء من هذه الميدالية إلا أنها تكون هدفا وأمل للجيل الصاعد …تعاملت مع حياتي الرياضية بكل امانه و حب و صدق، فلقد مررت بأيام لا يعلمها إلا الله وواجهت انتقادات كثيره و لكن كنت ارد دائما في الملعب علي البساط ولم انظر ابدا إلا علي حلمي، أعطاني الله اكثر مما كنت اتمني، اعتقد أني كنت سبب في تغيير الفكر والمعتقدات السلبية و نقلت إيجابيه لكثير من الناس و هذا افضل من 1000 ميدالية أولمبية، حاربت كثيرا من أجل هذه الميدالية، وأعتقد دائما أنها من حقي ولكن بدون مبررات وأسباب لم تعيد ما فقدت ولكني دائما اثق في الله وأعرف ان هذا خير من عند الله".