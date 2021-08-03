شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يطالب لاعبي أسوان بحسم نقاط الإنتاج لإنعاش فرص البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق أسوان، لاعبي أبناء الجنوب، بصرورة حسم نقاط مباراة الانتاج في اللقاء المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وذلك للحفاظ على فرص الفريق بالبقاء في الدوري، في ظل صعوبة المنافسة وتقارب النقاط بين فرق القاع.

ويعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، على مراجعة المباريات السابقة لفريق الانتاج الحربي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف، واهتم الجهاز الفني لأسوان باللقاء الأخير للانتاج الحربي في الدوري، والذي جمعهم بالنادي الأهلي حيث فاز الفريق الأحمر بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة.

ويعمل جهاز أسوان على تحديد نقاط القوة والضعف في الانتاج قبل اللقاء المرتقب، وكان بيبو قد غاب عن مباراة أسوان والأهلي الماضية بالدوري؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تولى أحمد مارادونا المدرب العام، المسؤولية الفنية للفريق خلال اللقاء الذى حسمه الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وتعادل فريق أسوان، مع نظيره الباطن السعودي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري العام، وسجل حمزة مجدي هدف أسوان في اللقاء.