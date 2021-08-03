باسم مرسي: رمضان صبحي يتعرض لهجوم"مش طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد باسم مرسي، لاعب مصر المقاصة، أن المنافسة هذا الموسم غير كل موسم، لافتًا أن الزمالك الأقرب لبطولة الدوري والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا.

وأضاف مرسي في تصريحات لبرنامج أحلى صباح عبر إذاعة الشباب والرياضة:" أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".

وأكمل:"الزمالك لن يتأثر برحيل فرجاني ساسي رغم انه كان لاعب جيد و مؤثر في الفريق واللاعب لم يهرب ورحل بشكل عادي بعد انتهاء عقده".

وانتقل للحديث عن مستوى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، مؤكدًا أن الجماهير متحاملة عليه بشكل ملاحظ في الفترة الأخيرة رغم أنه يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق منذ بدايته وحتى الآن.

وتابع:" رمضان صبحي كان في الأهلي يسجل 3 أهداف في الموسم والجماهير تقول بعدها أنه أفضل لاعب في مصر والآن رغم تسجيله الكثير من الأهداف يتعرض للهجوم".

وأوضح "الهجوم على رمضان صبحي مش طبيعي، وبالأرقام يقدم أفضل مستوى من كل المواسم الماضية".

وأتم تصريحاته:" رمضان صبحي موهبة كبيرة، علاقتي برمضان عادية جدا، يؤدي في افريقيا والمنتخب بشكل جيد جدا ورغم ذلك يتعرض للنقد".