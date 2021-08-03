تعرف على موعد مباراتي متولي وكيشو في نصف نهائي المصارعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حقق الثنائي المصري محمد إبراهيم "كيشو" ومحمد متولي، انتصارين مثيرين لمصر في منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري.

وفاز متولي على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش في ثمن نهائي منافسات وزن 87 كجم مصارعة رومانية عدم التكافؤ بنتيجة 9-1، ليتأهل إلى ربع النهائي أمام الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا ويفوز عليه بنتيجة 4-0.

وتأهل متولي إلى نصف النهائي ليضرب موعدا أمام المجري فيكتور لورينكر.

*تقام مباراة متولي أمام المجري في تمام الحادية عشر والربع صباح اليوم الثلاثاء.

على الجانب الآخر، فاز محمد إبراهيم "كيشو" على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

وفي ربع النهائي واجه الأرميني أسلانيان كارين، وتمكن كيشو من تحقيق انتصار جديد مستفيدا من وجود إنذار لمنافسه بعد نهاية المباراة بالتعادل (7-7).

وتأهل المصارع المصري إلى نصف النهائي، ليواجه منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف.

*تقام مباراة كيشو أمام الأوكراني في تمام الساعة 11:22 صباح اليوم الثلاثاء.