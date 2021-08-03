مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة اسبانيا واليابان لحساب نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-8-2021.

تأهل البلد المضيف اليابان إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020، على حساب منتخب نيو زيلندا بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي 0-0.

وسيتطلع منتخب اليابان الاولمبي التغلب على اسبانيا، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية وضمان الحصول على الميدالية الذهبية أو الفضية في أفضل مركز لها في تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث حقق الساموراي ميدالية برونزية واحدة في أولمبياد مكسيكو 1968، وأنهى أولمبياد لندن 2012 في المركز الرابع.

ومن حسن حظ منتخب اسبانيا أن يكون هنا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، لأنه كانت بحاجة إلى هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع – ثم الوقت الإضافي – للفوز على كوت دي فوار بنتيجة (5-2).

ولم يتلق أي منتخب بطاقات حمراء (ستة) أكثر من اسبانيا في التاريخ الأولمبي، بما في ذلك واحدة عندما التقى اللاروخا مع اليابان في الجولة الأولى بدور المجموعات أولمبياد لندن 2012، والتي انتهت بفوز الساموراي بهدفٍ دون رد.

وسيسعى منتخب اسبانيا الاولمبي تكرار إنجاز أولمبياد برشلونة 1992، حينما حصد الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخه وذلك على حساب بولندا بنتيجة (3-2).

متى موعد مباراة اسبانيا واليابان؟

تقام مباراة اسبانيا واليابان في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، على استاد كأس العالم 2002 “سايتاما”.

ويدير لقاء اسبانيا واليابان، الحكم البيروفي “كيفين أورتيجا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا واليابان؟

ينقل بث مباشر مباراة اسبانيا واليابان، على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد”، كما ينقل على قناة بين سبورت كونيكت، والكأس 6، بصوت المعلق “محمد السعدي”.