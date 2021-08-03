مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك لحساب نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-8-2021.

صعد منتخب البرازيل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020 على حساب المنتخب المصري، بعد الفوز عليه بهدفٍ دون رد سجله مهاجم هيرتا برلين “ماتيوس كونها”.

ولم يعرف منتخب البرازيل الاولمبي طعم الخسارة بعد في أولمبياد طوكيو 2020، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مرة واحدة أمام كوت دي فوار في دور المجموعات، وسجل 8 أهداف، وتلقت شباكه 3 أهداف.

ويأمل منتخب البرازيل الاولمبي في استكمال مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، وتكرار إنجاز ريو دي جانيرو 2016، بالحصول على الميدالية الذهبية للمرة الثانية، بعدما نال الميدالية الفضية مرتين لوس أنجلوس 1984، وسيئول 1988، كما حصد البرونزية مرتين ايضًا بكين 2008، وأتلانتا 1996.

في المقابل، بلغ منتخب المكسيك المربع الذهبي بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة (6-3)، لتصبح خسارته أمام اليابان في المجموعات هي الوحيدة له في البطولة حتى الآن، ولم يتعادل في أي مباراة.

ولم يسجل أي منتخب أهدافًا أكثر من المكسيك في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بـ 14 هدفًا في أربع مباريات، منهم 9 أهداف في الشوط الثاني، وأربعة أهداف بعد الدقيقة (80).

ويطمح المنتخب المكسيكي الاولمبي تكرار إنجاز أولمبياد لندن 2012، حينما حصد الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخه وذلك على حساب البرازيل بنتيجة (2-1).

متى موعد مباراة البرازيل والمكسيك؟

تقام مباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، على استاد كاشيما سوكر بمدينة كاشيما.

ويدير لقاء البرازيل والمكسيك، الحكم البلغاري “جورجي كاباكوف”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك؟

ينقل بث مباشر مباراة البرازيل والمكسيك، على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة بين سبورت كونيكت.