شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على مجاورة "زيزو" لطارق حامد أمام المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الأبيض، بجوار طارق حامد لقيادة خط الوسط فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 7 من شهر أغسطس الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى استقرار كارتيرون على الدفع بزيزو بعدما قام بتجهيز اللاعب من خلال المباريات الودية التى خاضها خلال معسكره الحالى بمدينة برج العرب، حيث سيكون زيزو بمثابة تعويض لغياب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذى يغيب عن اللقاء المقبل للإيقاف والذى شارك بشكل أساسى فى هذا المركز بجوار طارق حامد منذ رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، المنضم حديثا للدحيل القطرى.

فيما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك إلى قائمة الفريق فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، ليكون بديلا لمحمد عبد الشافى، على أن يحسم كارتيرون قراره النهائى فى هذا الأمر، خاصة أن عبد الله جمعة الظهير البديل بالفريق يغيب عن الأبيض فى معسكره الحالى ببرج العرب بداعى الإصابة، حيث ينتظر عودة لاعبى المنتخب الأولمبى إلى الفريق لتحديد الموقف النهائى لفتوح، وفقًا لحالته البدنية بعد المشاركة بشكل أساسى فى جميع مباريات المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

يسعى الزمالك للمنافسة على لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة بفارق مباراة واحدة عن الفارس الأبيض.