شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجهز على غزال للاعتماد عليه فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على غزال مدافع وسط الفريق من أجل الدفع به والاعتماد عليه خلال المباريات المقبلة بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة واعتماد المدير الفنى على أحمد حمص وحليم وفى منطقة المناورات .

كان سموحه تعاقد مع على غزال فى بداية الموسم قادما من رحلة احتراف طويلة بالدورى البرتغالى نجح فيها اللاعب فى تسطير اسمه باحرف من نور كاحد أفضل المحترفين المصريين بالخارج ، وكان قريبا من الإنتقال للزمالك ، قبل أن يقوم بالتوقيع للموج الأزرق .

ويحاول على غزال العودة للتشكيلة الأساسية لسموحه من جديد بعد تعافيه من الإصابة ، بالإضافة لرغبة أحمد سامى فى إعادته للتشكيلة الأساسية خاصة وأنه أحد عناصر الخبرة بالفريق ويقوم بدوره الدفاعى والهجومى على أفضل ما يكون .