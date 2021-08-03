شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. منافسات نهائى المصارعة وتحديد المركز الثالث غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته لتأهل كل من محمد متولى ومحمد إبراهيم كيشو لاعبا المنتخب الوطنى للمصارعة إلى منافسات نصف نهائى المصارعة الرومانية فى أولمبياد طوكيو 2020، متمنياً أن ينجح اللاعبان فى تحقيق ميداليتين للبعثة المصرية خلال منافسات الأولمبياد.

وأشار أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة ، إلى أن المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث للاعبين ستقام غداً الأربعاء، فيما يشهد اليوم مباراتى نصف النهائى لكل منهما، مؤكداً أن جميع أفراد البعثة المصرية على ثقة كبيرة فى قدرتهما على مواصلة الانتصارات ورفع راية مصر عالية.

ويواجه محمد متولى لاعب منتخب المصارعة فى مباراة نصف النهائي المصنف الأول على البطولة وخامس أولمبياد ريو 2016 المجرى فيكتور لورينكز لوزن 87 كجم فى تمام الساعة 11:35 صباح اليوم الثلاثاء خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجح محمد متولى لاعب منتخب المصارعة فى التأهل للدور قبل النهائى فى منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت فى دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

فيما يواجه المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطنى الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات نصف نهائى المصارعة وزن 67 كجم، فى تمام الساعة 11:25 صباح اليوم الثلاثاء خلال منافسات أولمبياد طوكيو.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو فى الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا فى ربع نهائى وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة.