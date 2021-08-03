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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيري تمنح اليابان أول ميدالية ذهبية في ملاكمة السيدات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
صعقت اليابانية سينا إيري بطلة العالم الفلبينية نيستي بتيسيو لتفوز بذهبية وزن الريشة في الملاكمة بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء وتمنح بلادها أول ميدالية في تاريخها في ملاكمة السيدات.
وحصلت بتيسيو، التي كانت المرشحة الأوفر حظا للفوز بالنزال، على الميدالية الفضية. ونالت كل من الإيطالية إرما تيستا والبريطانية كاريس أرتينجستال الميدالية البرونزية.