إيري تمنح اليابان أول ميدالية ذهبية في ملاكمة السيدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

صعقت اليابانية سينا إيري بطلة العالم الفلبينية نيستي بتيسيو لتفوز بذهبية وزن الريشة في الملاكمة بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء وتمنح بلادها أول ميدالية في تاريخها في ملاكمة السيدات.



وحصلت بتيسيو، التي كانت المرشحة الأوفر حظا للفوز بالنزال، على الميدالية الفضية. ونالت كل من الإيطالية إرما تيستا والبريطانية كاريس أرتينجستال الميدالية البرونزية.