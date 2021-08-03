طوكيو 2020.. تأهل محمد كيشو ومحمد متولي إلي دور الـ 8 من منافسات المصارعة

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن البطل المصري محمد متولي، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، من التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، من منافسات لعبة المصارعة الرومانية، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وحسم محمد متولي تأهله اليوم بشكل رسمي، عقب فوزه على منافسه لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش، بنتيجة 9-1 في دور الـ 16 لمنافسات المصارعة الرومانية، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.

كما تأهل أيضا البطل المصري محمد إبراهيم كيشو اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، بشكل رسمي إلى دور الثمانية، من منافسات المصارعة الرومانية، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020