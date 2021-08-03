شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية يحفز محمد متولى وكيشو قبل مواجهة نصف نهائى المصارعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 على تهنئة لاعبى المصارعة محمد إبراهيم كيشو ومحمد متولى بالتأهل للدور قبل النهائى فى منافسات وزن 67 كجم محمد إبراهيم كيشو، ووزن 87 كجم محمد متولى فى حضور اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة.

كما حرص المهندس هشام حطب على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الدور قبل النهائي التي تقام في السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت اليابان والتأكيد على ثقة جميع أفراد البعثة المصرية في قدرتهم على مواصلة الانتصارات ورفع راية مصر عالية.

ويتواجد محمد إبراهيم كيشو ومحمد متولى حالياً فى صالة انتظار اللاعبين، حيث يتم عمل استشفاء وتجهيز من قبل الجهاز الفني والبعثة الطبية استعدادا لمواجهات قبل النهائي.

ويواجه محمد إبراهيم كيشو في قبل النهائي لاعب أوكرانيا بارفيز ناسيبوف بينما يلعب محمد متولي مع لاعب المجر فيكتور لورسينز.