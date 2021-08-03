شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. موعد مباراتى محمد متولى وكيشو بنصف نهائى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضرب البطلان محمد متولى ومحمد إبراهيم كيشو لاعبا المنتخب الوطنى للمصارعة موعداً فى منافسات نصف نهائى المصارعة الرومانية فى أولمبياد طوكيو 2020.
ويواجه محمد متولى لاعب منتخب المصارعة فى مباراة نصف النهائي المصنف الأول على البطولة وخامس أولمبياد ريو 2016 المجرى فيكتور لورينكز لوزن 87 كجم فى تمام الساعة 11:35 صباح اليوم الثلاثاء خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
ونجح محمد متولى لاعب منتخب المصارعة فى التأهل للدور قبل النهائى فى منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت فى دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
فيما يواجه المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطنى الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات نصف نهائى المصارعة وزن 67 كجم، فى تمام الساعة 11:25 صباح اليوم الثلاثاء خلال منافسات أولمبياد طوكيو.
ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو فى الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا فى ربع نهائى وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة.
وكان أصلانيان قد حصد خامس بطولة العالم فى 2017 بينما حقق المركز 14 فى نسخة 2019.
ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطنى فى الفوز على هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 فى ثمن نهائى وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.