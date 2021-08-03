شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى المصرى بنقاط مباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد على ماهر المدير الفنى للمصرى، على لاعبيه بضرورة تحقيق نقاط المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى.

وأكد ماهر للاعبيه أن مباراة المقاولون صعبة نظرا لحساسية موقف المنافس الذى يعانى من شبح الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها مؤخرا، إلا أن المصرى يستطيع تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة التى تبعده عن المنافسين على المركز الثالث بجدول الترتيب والذى يؤهل صاحبه للعب فى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل المصرى المركز الثالث حاليا برصيد 43 نقطة ويواجه منافسة شرية مع الثلاثى بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة والإتحاد السكندرى وسموحة أصحاب المركزين الخامس والسادس برصيد 41 و 40 نقطة على الترتيب.

كان المصرى قد تعرض لهزة قبل فترة التوقف الأخيرة أفقدته 6 نقاط بالخسارة أمام الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لهدفين ، وأمام البنك الأهلى بالخسارة بهدفين لهدف.