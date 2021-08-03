شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مدرب كيشو ينقذ حلم الميدالية المصرية فى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مدرب محمد إبراهيم كيشو في إنقاذ حلم تتويج مصر بميدالية في المصارعة بأولمبياد طويكو، حينما قدم اعتراضا على هزيمة كيشو أمام بطل أرمينيا في دور الثمانية بعدما أنهى الحكم اللقاء بخسارة اللاعب المصري بالتثبيت، لكن تم قبلوا اعتراض المدرب وعادت المباراة للحلبة لينجح المصري في حسمها والتأهل لنصف النهائي.

ونجح محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة في التأهل لدور قبل النهائي بعد الفوز على لاعب ارمينا في منافسات دور الثمانية لوزن 67 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وما يزال ينتظر المصريون مشاركة «كيشو» الاسم الأبرز في عالم المصارعة المصرية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى محمد متولي.

وكان «كيشو»، قد توج بذهبية المصارعة في بطولة إيطاليا الدولية، كما حصد جائزة أفضل مصارع شاب في العالم، باختيار الاتحاد الدولي للمصارعة، كما يحتل المركز الرابع في التصنيف العالمي للعبة.

ويبلغ «كيشو»، من العمر 23 عاماً فقط، وأحرز ذهبية بطولة العالم للمصارعة للشباب تحت 23 عاماً، والتي أقيمت في مدينة بوخارست برومانيا، كما حقق الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا عام 2020 التي أقيمت في الجزائر، وفاز بفضية بطولة بولندا المفتوحة خلال العام الحالي.

واحتل المركز الخامس في بطولة العالم للكبار التي أقيمت عام 2019، وهو ما منحه التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.