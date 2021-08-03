شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. كيشو يواجه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات نصف نهائى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الأوكراني ناسيبوف بارسيف في منافسات نصف نهائي المصارعة وزن 67 كـجـم، في أولمبياد طوكيو.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

وكان أصلانيان قد حصد خامس بطولة العالم في 2017 بينما حقق المركز 14 في نسخة 2019.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

وتعول أسرة المصارعة المصرية آمال كبيرة على نجم المنتخب المصارع محمد إبراهيم كيشو من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 الحالية، حيث سيخوض منافساته اليوم الثلاثاء.

ويمتلك كيشو خبرات قوية تمكنه من الوصول إلى منصات التتويج فى الأولمبياد، خاصة أن اللاعب نجح فى التواجد على منصات التتويج العالمية من قبل.

وتأهل كيشو إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.

وحقق كيشو العديد من الميداليات منها بطولة أفريقيا للشباب عام 2014، والذهبية الأفريقية 2015، وفي نفس السنة حقق الميدالية الفضية في بطولة العالم، ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة اعوام 2018 و2019 وكذلك ذهبية دورة الألعاب العسكرية فى نفس العام، بالإضافة إلى ذهبية بطولة أفريقيا 2020 .

كما حقق أول ميدالية عالمية بعمر الـ15 والآن يحتل المركز الرابع عالميا فى التصنيف الدولى.